Заместитель постпреда Кадырова в Крыму задержан за вымогательство — СМИ

Чечня, Крым

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Помощник постпреда главы Чечни в Крыму Мурад Саидов задержан по подозрению в вымогательстве доли в бизнесе

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По данным издания, задержание произошло вечером 6 февраля в ресторане «Встреча» в городе Саки. Правоохранители приехали туда после анонимного сообщения о драке в заведении и обнаружили там более десятка вооруженных людей. Выяснилось, что они избивали предпринимателя чеченского происхождения Ибрагима Алиева, который якобы отказал передать долю в бизнесе Саидову.

Участников конфликта задержали, у них изъяли оружие, в том числе золотой пистолет, и боеприпасы.

В крымских управлениях МВД и СКР информацию об инциденте не прокомментировали.

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