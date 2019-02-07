Заместитель постпреда Кадырова в Крыму задержан за вымогательство — СМИ
Помощник постпреда главы Чечни в Крыму Мурад Саидов задержан по подозрению в вымогательстве доли в бизнесе
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
По данным издания, задержание произошло вечером 6 февраля в ресторане «Встреча» в городе Саки. Правоохранители приехали туда после анонимного сообщения о драке в заведении и обнаружили там более десятка вооруженных людей. Выяснилось, что они избивали предпринимателя чеченского происхождения Ибрагима Алиева, который якобы отказал передать долю в бизнесе Саидову.
Участников конфликта задержали, у них изъяли оружие, в том числе золотой пистолет, и боеприпасы.
В крымских управлениях МВД и СКР информацию об инциденте не прокомментировали.
В Крыму полиция задержала заместителя постпреда Кадырова в республике Мурада Саидова. По данным источника «Говорит Москва» в правоохранительных органах, его подозревают в вымогательствеhttps://t.co/z2fPp3FqkZ pic.twitter.com/Wtcu7ehtwp— #говоритмосква (@govoritmsk) February 7, 2019
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