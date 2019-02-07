Житель Ставрополя залез на мемориал, напился и упал с 8-метровой высоты

В Ставрополе в ночь на 7 февраля 22-летний местный житель залез на мемориал, с которого потом упал

Компания молодых людей купила алкоголь и пришла к мемориалу «Солдат». Они взобрались на монумент и расположились наверху постамента. Позже, когда парни опьянели, один из них потерял координацию и упал на смотровую площадку с высоты 8 метров. Его приятели вызвали скорую помощь и спасателей.

Медики сделали пострадавшему обезболивающие уколы. Затем спасатели погрузили молодого человека на носилки и отнесли в машину скорой помощи.

В результате падения парень получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом пятки, травму грудной клетки и грудного отдела позвоночника, сообщили 7 февраля в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.