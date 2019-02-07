В Краснодаре двое парней украли у знакомого из интернета 120 тыс. рублей и вернули часть денег за моральный вред

В Краснодаре в феврале задержали двоих парней, подозреваемых в ограблении знакомого

В отдел полиции обратился 18-летний местный житель. Он рассказал, что познакомился в интернете с двумя парнями, которые пригласили его к себе в гости выпить. Парень приехал на улицу Московскую, где после недолгого общения молодые люди силой забрали у него банковскую карту и потребовали ПИН-код.

В ближайшем банкомате злоумышленники сняли с карты 120 тыс. рублей, из которых 20 тыс. рублей вернули владельцу карты в качестве компенсации за моральный вред.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудники МВД установили, что квартира, в которой произошло ограбление, съемная. После преступления парни перестали в ней появляться.

Позже полицейские задержали 19-летнего жителя Туапсе и 18-летнего краснодарца. Они рассказали, что спланировали ограбление заранее и нашли молодого человека в соцсетях. Парни не рассчитывали, что потерпевший обратится в полицию, потому что они угрожали ему.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), сообщила 7 февраля пресс-служба УМВД России по Краснодару. Им грозит до семи лет лишения свободы.