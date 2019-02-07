В Краснодаре трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 7 февраля трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов

Авария произошла в 6:45 на пересечении улиц 2-я линия и Гагарина. По предварительным данным, житель Гулькевичского района ехал на грузовике со стороны улицы Красных Партизан, не уступил дорогу трамваю и врезался в него.

От удара передняя часть трамвая сошла с рельсов. 

По словам водителя грузовика, он не заметил трамвай из-за густого тумана.

На месте аварии медики скорой помощи оказали помощь пассажиру машины, от госпитализации он отказался. В трамвае в момент аварии пассажиров не было.

Движение трамваев оперативно восстановили, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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