Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Тбилисском районе

Краснодарский край

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В станице Тбилисской 7 февраля произошла авария, в которой погиб один человек и еще двое пострадали

«Авария случилась около 6:00 на 2-м км станица Тбилисская — Кропоткин. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Shuchi», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП погиб 21-летний водитель легковушки. Его 22-летний пассажир, а также 38-летняя женщина из автобуса получили травмы.

Автобус ехал по маршруту Кропоткин — Темрюк. В нем был 21 пассажир и водитель. Их пересадили на другой автобус и отправили к месту назначения.

ДТП смерть Тбилисский район
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