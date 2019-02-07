Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Тбилисском районе

В станице Тбилисской 7 февраля произошла авария, в которой погиб один человек и еще двое пострадали

«Авария случилась около 6:00 на 2-м км станица Тбилисская — Кропоткин. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Shuchi», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП погиб 21-летний водитель легковушки. Его 22-летний пассажир, а также 38-летняя женщина из автобуса получили травмы.

Автобус ехал по маршруту Кропоткин — Темрюк. В нем был 21 пассажир и водитель. Их пересадили на другой автобус и отправили к месту назначения.