На Дону двух экс-полицейских осудили за присвоение денег для информаторов

Ростовский областной суд вынес приговор двум бывшим полицейским, обвиняемым в мошенничестве и служебном подлоге

С января 2013 по октябрь 2015 года двое оперуполномоченных отдела угрозыска ОМВД России по Батайску присваивали себе деньги, выделенные по статье «Спецрасходы». Эти средства предназначались для оплаты людям, которые сотрудничают с полицией на конфиденциальной основе.

Полицейские делали фиктивные документы для обоснования выплат, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

Подсудимых признали виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Суд приговорил обоих обвиняемых к двум годам лишения свободы условно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что оба сотрудника полиции были уволены по отрицательным мотивам.