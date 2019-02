Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Новороссийске

View this post on Instagram

Страшное ДТП произошло прошедшей ночью. . 21-летняя девушка, управляя автомобилем Audi A7, двигалась по проспекту Ленина в Новороссийске. В районе перекрестка с ул. Черняховского при перестроении Audi A7 врезался в попутный Nissan March, а затем также в попутный Mitsubishi Galant. После этого Audi A7 отбросило в стоящий на обочине столб электропередач. В аварии пострадали шесть человек: девушка, управлявшая Audi A7, ее пассажиры: 22-летняя и 24-летняя девушки, 23-летний и 39-летний мужчины, а также 35-летний водитель Nissan March. 24-летний водитель Mitsubishi Galant остался цел. Все пострадавшие доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга, ушибами. У виновницы аварии к тому же сломана голень. Известно, что стаж вождения 21-летней девушки составляет около двух лет, она считается молодым водителем. . Repost @nvrsk_road ___ #novoross_today #новороссийск #дтпновороссийск