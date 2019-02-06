Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Новороссийске

В Новороссийске в аварии с тремя автомобилями 6 февраля пострадали шесть человек

ДТП произошло около 1:00 на проспекте Ленина. По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем Audi A7 превысила скорость при перестроении и столкнулась с автомобилем Nissan March, а затем с машиной Mitsubishi Galant. После этого Audi отбросило на столб электропередач на обочине.

После аварии попали в больницу виновница ДТП и четыре ее пассажира: 22-летняя и 24-летняя девушки, а также 23-летний и 39-летний мужчина. Также помощь понадобилась 35-летней женщине, которая была за рулем Nissan. Водитель Mitsubishi не пострадал, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.