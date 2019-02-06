На Кубани глава поселка два года незаконно выписывал себе премии

В Выселковском районе главу поселка Березанского заподозрили в присвоении бюджетных денег

По версии следствия, с марта 2013 года по декабрь 2015 года глава администрации сельского поселения Березанского района давал указания своим подчиненным делать распоряжения о выплате ему премий. Чиновник ссылался на положения о денежном содержании выборного должностного лица поселения, которые сам подписывал. На личный банковский счет мужчины два года перечисляли деньги, ущерб превысил 150 тыс. рублей.

Против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение бюджетных денег с использованием своего служебного положения), сообщила 6 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.