В Кабардино-Балкарии разыскивают 43-летнего жителя Абхазии, подозреваемого в убийстве

В Нальчике 6 февраля объявили в розыск 43-летнего Ремзи Бжанию, которого подозревают в убийстве

Мужчина — уроженец Абхазии. Его подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии не уточнили детали расследования.

Граждан, которые что-либо знают о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 8 (8662) 74-07-33, 8 (8662) 42-35-92 или 102.