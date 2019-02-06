В Кабардино-Балкарии разыскивают 43-летнего жителя Абхазии, подозреваемого в убийстве

Кабардино-Балкария

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В Нальчике 6 февраля объявили в розыск 43-летнего Ремзи Бжанию, которого подозревают в убийстве

Мужчина — уроженец Абхазии. Его подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии не уточнили детали расследования. 

Граждан, которые что-либо знают о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 8 (8662) 74-07-33, 8 (8662) 42-35-92 или 102.

© Фото пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарской Республике
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