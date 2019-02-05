Экс-владельца ростовского «Стелла-банка» задержали на пути в Мексику. Его подозревают в многомиллиардном мошенничестве

Бывшего владельца «Стелла-банка» в Ростове-на-Дону Александра Ерхова заключили под стражу по подозрению в многомиллиардном мошенничестве

В пресс-службе УФСБ России по Ростовской области рассказали, что Ерхов купил банк у старого владельца и его основателя Константина Аверина. Бизнесмен якобы планировал инвестировать в банк и дальше развивать его. В итоге команда менеджеров Ерхова выдала ряд заведомо невозвратных кредитов, которые позже были похищены, что привело к банкротству банка, пишет «Интерфакс-Юг».

Кроме того, Ерхов под видом расширения сети банка открыл его представительство в Москве. В столице «Стелла-банк» начал вести агрессивную политику по привлечению вкладов по значительно завышенным процентным ставкам.

Позже у банка отозвали лицензию. Ущерб, нанесенный вкладчикам, было вынуждено оплатить государство.

Ерхова задержали в конце января в его квартире на Рублевском шоссе в Москве, когда он собирал вещи для отлета в Мексику, где у него есть своя вилла. Кроме того, у официально безработного мужчины в личном пользовании оказались два автомобиля Rolls-Royce, один из них — кабриолет.

Ерхова взяли под стражу по решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, в отношении него ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Как писали Юга.ру, в апреле 2016 года банк России лишил лицензии «Стелла-банк», головной офис которого расположен в Ростове. По данным ЦБ, кредитная организация проводила агрессивную депозитную политику.