В Сочи фрирайдеров задержали за катание на территории заповедника

Краснодарский край

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Сотрудники Кавказского заповедника задержали в районе Красной поляны группу сноубордистов и лыжников, которые катались на запрещенной территории

Нарушителей обнаружили госинспекторы Южного отдела заповедника и Краснополянского участка Сочинского заказника во время рейда.

«Госинспекторы встретили нарушителей, спускающихся с горы Табунная в урочище Медвежьи ворота. Летом этот маршрут доступен и очень популярен у туристов, а зимой склоны, покрытые снежным покровом толщиной больше трех метров, весьма лавиноопасны», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

В отношении нарушителей составили четыре протокола об административных правонарушениях.

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