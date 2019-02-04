В Сочи мужчина выпрыгнул из окна после ссоры со знакомой
Сотрудники полиции Сочи 3 февраля начали проверку по факту неадекватного поведения мужчины
Вечером 3 февраля в дежурную часть УВД поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов на улице Дмитриевой мужчина ведет себя неадекватно.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что между 30-летним жителем Башкортостана и 57-летней сочинкой произошел конфликт. После ссоры мужчина сам выпрыгнул из окна дома.
Пострадавшего доставили в больницу, где кроме сотрясения мозга и закрытой черепно-мозговой травмы ему диагностировали острый психоз, передает телеканал «Вести Сочи».
На станции скорой медицинской помощи телеканалу «Вести Сочи» рассказали, что мужчина ножом порезал руку оппонентки, а после этого выпал из окна. Однако в полиции считают, что женщина сама могла схватить нож и пораниться.
По факту произошедшего проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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