В Сочи мужчина выпрыгнул из окна после ссоры со знакомой

Краснодарский край

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Сотрудники полиции Сочи 3 февраля начали проверку по факту неадекватного поведения мужчины

Вечером 3 февраля в дежурную часть УВД поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов на улице Дмитриевой мужчина ведет себя неадекватно.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что между 30-летним жителем Башкортостана и 57-летней сочинкой произошел конфликт. После ссоры мужчина сам выпрыгнул из окна дома.

Пострадавшего доставили в больницу, где кроме сотрясения мозга и закрытой черепно-мозговой травмы ему диагностировали острый психоз, передает телеканал «Вести Сочи».

На станции скорой медицинской помощи телеканалу «Вести Сочи» рассказали, что мужчина ножом порезал руку оппонентки, а после этого выпал из окна. Однако в полиции считают, что женщина сама могла схватить нож и пораниться.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция Сочи
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