На Дону полицейских подозревают в покровительстве банде, торговавшей контрафактными сигаретами
Четырех жителей Каменска-Шахтинского задержали по подозрению в незаконном обороте табачной продукции, соучастниками которого были полицейские
По данным следствия, с августа 2017 года по март 2018 года мужчины незаконно приобретали немаркированную табачную продукцию, которую хранили на городских складах, а затем перевозили ее в торговые точки, где реализовывали. Полученная прибыль распределялась между подельниками.
Следователи также выяснили, что покровительство подозреваемым оказывали полицейские. В итоге в Каменский отдел МВД с обыском пришли сотрудники УФСБ России по Ростовской области. В ходе обысков они изъяли документы, относящиеся к делу.
В отношении четырех задержанных возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Незаконный оборот товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ), сообщила 4 февраля пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
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