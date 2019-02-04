В Сочи эвакуировали 12 человек из горящей многоэтажки

Краснодарский край

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В Сочи днем 4 февраля произошел пожар в многоквартирном жилом доме

В 15:47 диспетчер пожарного гарнизона получил сообщение о пожаре в двухэтажке в переулке Горького. Горела квартира на втором этаже.

Из здания эвакуировали 12 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 16:38 спасатели локализовали пожар на площади 80 кв. метров. Ликвидацией огня занимались 12 человек и 4 спецмашины.

МЧС Пожары Сочи
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