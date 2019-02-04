В Ростове из-за тумана задержали шесть авиарейсов
Ростовская область Наталья Евсикова
В международном аэропорту Ростова-на-Дону утром 4 февраля из-за тумана произошла задержка авиарейсов
По данным пресс-службы аэропорта Платов, на прилет и вылет задержали шесть авиарейсов. Два самолета должны были вылететь из Ростова в Москву, один — в Тбилиси.
Кроме того, в донскую столицу должны были прилететь три самолета из Санкт-Петербурга, Москвы и Тбилиси, передает «Интерфакс-Юг».
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, утром 4 февраля на Дону прогнозировали туман.
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