Два пешехода погибли в двух ДТП на Дону

В Ростовской области 3 февраля в двух автомобильных авариях погибли два человека

В Ростове-на-Дону в 00:45 на улице Большой Садовой автомобиль Scoda Octavia сбил молодого человека, который перебегал дорогу в неположенном месте. От удара пешехода отбросило на машину Lada Priora. От полученных травм 21-летний парень скончался на месте происшествия.

В этот же день в 20:15 на 893-м км дороги Новошахтинск — Майский водитель автомобилея ВАЗ-2114 сбил пешехода, личность которого не установлена. Пострадавший умер до приезда скорой помощи.

По фактам аварий проводятся проверки, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествий, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.