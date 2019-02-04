В Новороссийске осудили трех мошенников, которые обманули 26 пенсионеров на 1,5 млн рублей

Краснодарский край

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В Новороссийске троих мужчин приговорили к лишению свободы за телефонное мошенничество на 1,5 млн рублей

В 2018 году 32-летний житель Новосибирска, случайно подбирая цифры, звонил на стационарные телефоны пожилых людей и сообщал им ложную информацию о том, что их родственники или близкие совершили преступление — устроили ДТП, драку и т.д. После этого мужчина просил деньги на лечение пострадавших.

Когда пенсионеры соглашались заплатить, мужчина сообщал об этом своим 30-летнему и 31-летнему сообщникам. Они встречались с пожилыми людьми и забирали у них деньги. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал мужчин виновными в 26 преступлениях по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество путем обмана группой лиц, с причинением значительного ущерба). Их приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 7,5 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Мошенничество Новороссийск Прокуратура
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