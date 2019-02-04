В Новошахтинске младенец погиб от отравления угарным газом. Еще четырех человек госпитализировали

В Новошахтинске проводят проверку по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек, в том числе трех детей

По данным следствия, 4 февраля в доме на улице Международной с признаками отравления продуктами горения нашли супружескую пару и их троих детей — пяти месяцев, а также двух и девяти лет.

Младенец был мертв, остальных членов семьи госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Следователи и специалисты осмотрели систему дымохода печного отопления, которым обогревался дом, и назначили экспертизы.

По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.