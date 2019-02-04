В Новошахтинске младенец погиб от отравления угарным газом. Еще четырех человек госпитализировали
В Новошахтинске проводят проверку по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек, в том числе трех детей
По данным следствия, 4 февраля в доме на улице Международной с признаками отравления продуктами горения нашли супружескую пару и их троих детей — пяти месяцев, а также двух и девяти лет.
Младенец был мертв, остальных членов семьи госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Следователи и специалисты осмотрели систему дымохода печного отопления, которым обогревался дом, и назначили экспертизы.
По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
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