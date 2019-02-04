Два человека погибли в аварии с грузовиком на Ставрополье

В Минераловодском округе Ставропольского края 3 февраля столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погибли два человека

Авария произошла в 20:30 на трассе Минеральные Воды — Кисловодск. По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика МАН во время обгона врезался с машиной ВАЗ-21061, которая ехала на встречной полосе. После этого большегруз столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Polo.

В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины. Виновник аварии за последние два года 20 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, сообщили в отделе пропаганды БДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.