Два человека погибли в аварии с грузовиком на Ставрополье
В Минераловодском округе Ставропольского края 3 февраля столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погибли два человека
Авария произошла в 20:30 на трассе Минеральные Воды — Кисловодск. По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика МАН во время обгона врезался с машиной ВАЗ-21061, которая ехала на встречной полосе. После этого большегруз столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Polo.
В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины. Виновник аварии за последние два года 20 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, сообщили в отделе пропаганды БДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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