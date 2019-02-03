Тело руководителя развлекательного центра «Темерницкий» нашли с пулевым ранением в Ростове — СМИ

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 2 февраля нашли тело 44-летнего руководителя развлекательного центра «Темерницкий»

Мужчина находился в своем кабинете с 11:30. На теле обнаружили пулевое ранение. Рядом с ним лежал травматический пистолет. Оружие было зарегистрировано на предпринимателя, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Бизнесмен был учредителем ряда компаний, среди которых развлекательный центр и торговое предприятие.

Ростов-на-Дону смерть
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