Тело руководителя развлекательного центра «Темерницкий» нашли с пулевым ранением в Ростове — СМИ
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростове-на-Дону 2 февраля нашли тело 44-летнего руководителя развлекательного центра «Темерницкий»
Мужчина находился в своем кабинете с 11:30. На теле обнаружили пулевое ранение. Рядом с ним лежал травматический пистолет. Оружие было зарегистрировано на предпринимателя, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Бизнесмен был учредителем ряда компаний, среди которых развлекательный центр и торговое предприятие.
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