Водитель фургона на «зебре» сбил подростка на велосипеде в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 2 февраля произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний местный житель

Это произошло в 16:30 в Лазаревском районе на улице Лазарева. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу 15-летнему велосипедисту. Подросток ехал по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левой малой берцовой кости, ушиб и раны. Подростка доставили в больницу.

Дети ДТП
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