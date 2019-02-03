Водитель фургона на «зебре» сбил подростка на велосипеде в Сочи

В Сочи 2 февраля произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний местный житель

Это произошло в 16:30 в Лазаревском районе на улице Лазарева. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу 15-летнему велосипедисту. Подросток ехал по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левой малой берцовой кости, ушиб и раны. Подростка доставили в больницу.