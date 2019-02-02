В ДТП с молоковозом в Краснодаре погиб 17-летний водитель и его пассажир

В пригороде Краснодара 2 февраля произошла авария, где погибли два человека

ДТП случилось в 12:40 на 2-м км Западного подъезда к городу. По предварительным данным, 17-летний водитель Toyota зацепил колесами обочину и не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, где она врезалась в КамАЗ с цистерной с молоком, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Погибли два уроженца Бурятии — водитель иномарки и его 29-летний пассажир. Toyota не принадлежала погибшим, они приехали в Краснодар на заработки.