В ДТП с молоковозом в Краснодаре погиб 17-летний водитель и его пассажир
В пригороде Краснодара 2 февраля произошла авария, где погибли два человека
ДТП случилось в 12:40 на 2-м км Западного подъезда к городу. По предварительным данным, 17-летний водитель Toyota зацепил колесами обочину и не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, где она врезалась в КамАЗ с цистерной с молоком, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Погибли два уроженца Бурятии — водитель иномарки и его 29-летний пассажир. Toyota не принадлежала погибшим, они приехали в Краснодар на заработки.
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