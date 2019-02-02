В Краснодаре сгорел частный дом

В краснодарском поселке Пашковском 2 февраля потушили пожар в частном доме

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 14:45. Огонь на улице Ленина локализовали в 15:01, потушили — в 15:27.

Площадь пожара достигла 70 кв. метров. В тушении огня задействовали 17 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пострадал один человек. Сотрудники МЧС передали его медикам.