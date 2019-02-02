В Краснодаре сгорел частный дом
Краснодарский край Маша Волобуева
В краснодарском поселке Пашковском 2 февраля потушили пожар в частном доме
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 14:45. Огонь на улице Ленина локализовали в 15:01, потушили — в 15:27.
Площадь пожара достигла 70 кв. метров. В тушении огня задействовали 17 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Пострадал один человек. Сотрудники МЧС передали его медикам.
Бесплатная йога и танцы, поездка в Домбай и урок рисования
Чем заняться в выходные 2-3 февраля
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.