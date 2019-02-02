В Чечне пьяный мужчина во время ссоры начал стрелять в односельчанина

Чечня

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Прокуратура Грозненского района направила в суд уголовное дело о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью

Фигурантом дела стал местный житель. По данным прокуратуры, он нашел незначительны повод для ссоры с односельчанином и беспричинно пять раз выстрелил в оппонента из огнестрельного травматического пистолета. В это время стрелявший был пьян.

Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.

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В Чечне пьяный мужчина во время ссоры начал стрелять в односельчанина
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