В Чечне пьяный мужчина во время ссоры начал стрелять в односельчанина
Чечня Маша Волобуева
Прокуратура Грозненского района направила в суд уголовное дело о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью
Фигурантом дела стал местный житель. По данным прокуратуры, он нашел незначительны повод для ссоры с односельчанином и беспричинно пять раз выстрелил в оппонента из огнестрельного травматического пистолета. В это время стрелявший был пьян.
Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.
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