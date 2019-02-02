В Дербенте несколько человек пострадали во время бесплатной раздачи продуктов
Дагестан Маша Волобуева
В Дербенте 1 февраля во время раздачи садаки пострадали несколько человек
Садака — милостыня, которую выплачивают мусульмане нуждающимся, не обязательно материальные блага, но любое доброе дело, совершенное искренне. Ее организовал сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов — на проспекте Агасиева у мечети раздавали продукты.
Из-за слишком большого числа людей образовалась давка, нескольким стало плохо. Пострадавшим вызвали скорую. Приехала полиция, которая запретила раздачу, сообщает «360».
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