В Дербенте несколько человек пострадали во время бесплатной раздачи продуктов

В Дербенте 1 февраля во время раздачи садаки пострадали несколько человек

Садака — милостыня, которую выплачивают мусульмане нуждающимся, не обязательно материальные блага, но любое доброе дело, совершенное искренне. Ее организовал сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов — на проспекте Агасиева у мечети раздавали продукты. Из-за слишком большого числа людей образовалась давка, нескольким стало плохо. Пострадавшим вызвали скорую. Приехала полиция, которая запретила раздачу, сообщает «360».