В Дербенте несколько человек пострадали во время бесплатной раздачи продуктов

Дагестан

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В Дербенте 1 февраля во время раздачи садаки пострадали несколько человек

Садака — милостыня, которую выплачивают мусульмане нуждающимся, не обязательно материальные блага, но любое доброе дело, совершенное искренне. Ее организовал сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов — на проспекте Агасиева у мечети раздавали продукты.

Из-за слишком большого числа людей образовалась давка, нескольким стало плохо. Пострадавшим вызвали скорую. Приехала полиция, которая запретила раздачу, сообщает «360».

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В Дербенте несколько человек пострадали во время бесплатной раздачи продуктов

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