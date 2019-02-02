На Кубани поезд насмерть сбил мужчину в его день рождения

В Краснодарском крае 1 февраля два человека погибли от травм на железной дороге

Авария произошла в 21:05 на перегоне Староминская — Орловка Кубанская. Электричка Новороссийск — Ростов-на-Дону сбила 41-летнего мужчину, его госпитализировали. На месте аварии полицейские нашли тело 23-летней девушки. Оперативники выяснили, что пострадавший и погибшая отмечали день рождения мужчины около железной дороги. Машинист поезда заметил только мужчину, стал тормозить, но авария все равно случилась.

Позже мужчина умер в больнице в свой день рождения от травм, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.