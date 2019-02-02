Девятилетнего ребенка сбили на «зебре» в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 1 февраля произошло ДТП с участием ребенка

Авария случилась в 19:30 на улице Ромашек. По предварительным данным, водитель Hyundai сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Девятилетний пешеход пострадал, сообщает отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Дети ДТП Сочи
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Девятилетнего ребенка сбили на «зебре» в Сочи

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