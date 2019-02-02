Девятилетнего ребенка сбили на «зебре» в Сочи
Краснодарский край Маша Волобуева
В Сочи 1 февраля произошло ДТП с участием ребенка
Авария случилась в 19:30 на улице Ромашек. По предварительным данным, водитель Hyundai сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Девятилетний пешеход пострадал, сообщает отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
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