Девятилетнего ребенка сбили на «зебре» в Сочи

В Сочи 1 февраля произошло ДТП с участием ребенка

Авария случилась в 19:30 на улице Ромашек. По предварительным данным, водитель Hyundai сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Девятилетний пешеход пострадал, сообщает отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.