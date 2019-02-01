В Геленджике осудили мужчину, который украл участок земли на «Тонком мысе»

В Геленджике мужчину, который похитил участок земли на «Тонком мысе», приговорили к четырем годам лишения свободы

В 2014 году 51-летний мужчина обратился в архивный отдел администрации Геленджика, чтобы получить архивную копию отмененного решения о предоставлении в 1991 году земельного участка площадью 400 кв. метров на «Тонком мысе».

Мужчина знал об отмененном решении, потому что в 1992 году взамен этому участку ему дали другой участок площадью 500 кв. метров в микрорайоне «Чайка».