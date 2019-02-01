В Геленджике осудили мужчину, который украл участок земли на «Тонком мысе»
В Геленджике мужчину, который похитил участок земли на «Тонком мысе», приговорили к четырем годам лишения свободы
В 2014 году 51-летний мужчина обратился в архивный отдел администрации Геленджика, чтобы получить архивную копию отмененного решения о предоставлении в 1991 году земельного участка площадью 400 кв. метров на «Тонком мысе».
Мужчина знал об отмененном решении, потому что в 1992 году взамен этому участку ему дали другой участок площадью 500 кв. метров в микрорайоне «Чайка».
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Злоумышленник получил в архике копию отмененного решения и зарегистрировал право собственности на земельный участок. Позже он начал без разрешения строить жилой дом.
Злоумышленника признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Ущерб на сумму 2,3 млн рублей был возмещен за счет возврата похищенного участка. Также суд постановил снести дом, сообщила 1 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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