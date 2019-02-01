На Кубани завели дело на водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП

В Щербиновском районе возбудили уголовное дело по факту автомобильной аварии, в которой погиб мужчина

Авария произошла на трассе Краснодар — Ейск в конце ноября 2018 года. По предварительным данным, 48-летний житель Нальчика за рулем КамАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, которым управлял 44-летний житель станицы Северской.

В результате аварии водителя легкового автомобиля доставили в больницу с тяжелыми травмами, где он позже скончался, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Против мужчины, который был за рулем грузовика, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.