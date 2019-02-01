В Краснодаре загорелась кровля пятиэтажки
В Краснодаре на улице Ростовское шоссе 1 февраля произошел пожар в жилом доме, есть жертва
Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на Ростовском шоссе сотрудники МЧС получили в 10:15. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля на площади 30 кв. метров.
Из здания спасли трех человек, 15 жильцов эвакуировали. В 10:57 пожар ликвидировали.
В результате пострадал один человек, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В тушении огня участвовали 24 пожарных и 8 спецмашин.
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