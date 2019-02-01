В Краснодаре загорелась кровля пятиэтажки

В Краснодаре на улице Ростовское шоссе 1 февраля произошел пожар в жилом доме, есть жертва

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на Ростовском шоссе сотрудники МЧС получили в 10:15. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля на площади 30 кв. метров.