В Краснодаре загорелась кровля пятиэтажки

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Ростовское шоссе 1 февраля произошел пожар в жилом доме, есть жертва

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на Ростовском шоссе сотрудники МЧС получили в 10:15. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля на площади 30 кв. метров. 

Из здания спасли трех человек, 15 жильцов эвакуировали. В 10:57 пожар ликвидировали.

В результате пострадал один человек, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении огня участвовали 24 пожарных и 8 спецмашин.

Краснодар МЧС Пожары
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