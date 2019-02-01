На Кубани аптеку «Ригла» оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дачи взятки

В Кавказском районе прокуратура обязала аптеку «Ригла» выплатить 1 млн рублей штрафа за попытку дачи взятки полицейскому

Аптеку «Ригла» привлекли к административной ответственности по п. 4 ст. 14.1. КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Тогда один из сотдрудников предложил полицейскому не составлять протокол взамен на деньги.

Позже сотрудника фирмы осудили по ст. 291.1 УК РФ (Мелкое взяточничество). Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против аптеки по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (Незаконное вознаграждение в интересах юридического лица).

Суд назначил аптеке «Ригла» штраф в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.