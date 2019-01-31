В Сочи старший сержант наказал рядового электрошокером за то, что без спроса сходил в магазин

Краснодарский край

Распечатать

Сочинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении старшего сержанта-контрактника Малика Абдуллаева, который избил подчиненного и применил электрошокер

Абдуллаев проходит службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Адлерском районе Сочи на должности командира отделения, где также служит пострадавший рядовой.

Суд установил, что Абдуллаев наказал солдата электрошокером за то, что тот сходил в магазин без разрешения. А также избил его за ненаписанный конспект.

«Абдуллаев нанес подчиненному электрошокером не менее 13 электрических импульсов тока», — цитирует следователя по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Диану Еловскую ТАСС.

Абдуллаева признали виновным по статье о превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Армия Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Дело крупнейшего застройщика Сочи об обмане дольщиков на 1,5 млрд рублей передали в суд. К этому причастен бывший вице-мэр Сочи
Мужчина из Спарты заплатил жителю Невинномысска за такси поддельной пятитысячной купюрой и забрал сдачу
В Адыгее у избитого матерью младенца диагностировали 49 переломов ребер
В Сочи старший сержант наказал рядового электрошокером за то, что без спроса сходил в магазин
В Крыму суд отправил в колонию строгого режима мужчину, до смерти забившего мать
«Аэрофлот» вернет бесплатный алкоголь в экономкласс

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале