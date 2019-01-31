В Сочи старший сержант наказал рядового электрошокером за то, что без спроса сходил в магазин

Сочинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении старшего сержанта-контрактника Малика Абдуллаева, который избил подчиненного и применил электрошокер

Абдуллаев проходит службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Адлерском районе Сочи на должности командира отделения, где также служит пострадавший рядовой.

Суд установил, что Абдуллаев наказал солдата электрошокером за то, что тот сходил в магазин без разрешения. А также избил его за ненаписанный конспект.

«Абдуллаев нанес подчиненному электрошокером не менее 13 электрических импульсов тока», — цитирует следователя по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Диану Еловскую ТАСС.

Абдуллаева признали виновным по статье о превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.