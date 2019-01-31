Глава МВД Северной Осетии выступил против Кадырова в вопросе о блокпостах между республиками Кавказа

Глава МВД по Северной Осетии Михаил Соколов прокомментировал вопрос о ликвидации пограничных постов между республиками Северного Кавказа

Об этом глаза ведомства сообщил 31 января на встрече с журналистами. По словам Михаила Соколова, пост силовиков на границе с Ингушетией должен быть сохранен, пишет издание «Обзор».

«Этот пост должен стоять, пока актуален. Хочу успокоить всех жителей. Пост в ближайшее время сниматься не будет», — цитирует «Градус Осетии» главу МВД.

Как сообщали Юга.ру, в начале декабря 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к федеральным властям с просьбой ликвидировать блокпосты на границах республик Северного Кавказа, потому что бандиты пользуются другими дорогами.