Глава МВД Северной Осетии выступил против Кадырова в вопросе о блокпостах между республиками Кавказа

Северная Осетия, Чечня

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Глава МВД по Северной Осетии Михаил Соколов прокомментировал вопрос о ликвидации пограничных постов между республиками Северного Кавказа

Об этом глаза ведомства сообщил 31 января на встрече с журналистами. По словам Михаила Соколова, пост силовиков на границе с Ингушетией должен быть сохранен, пишет издание «Обзор».

«Этот пост должен стоять, пока актуален. Хочу успокоить всех жителей. Пост в ближайшее время сниматься не будет», — цитирует «Градус Осетии» главу МВД.

Как сообщали Юга.ру, в начале декабря 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к федеральным властям с просьбой ликвидировать блокпосты на границах республик Северного Кавказа, потому что бандиты пользуются другими дорогами.

Блокпост — заградительный, укрепленный контрольно-пропускной пункт с вооруженной охраной на дорогах, въездах в населенные пункты. 

Безопасность Пограничники Полиция Рамзан Кадыров
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Глава МВД Северной Осетии выступил против Кадырова в вопросе о блокпостах между республиками Кавказа
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