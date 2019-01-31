Два человека пострадали в аварии с КамАЗом на Кубани

В Выселковском районе 30 января два человека пострадали в ДТП с участием КамАЗа

ДТП произошло около 13:00 на трассе станица Журавская — Тихорецк. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречку и врезался в КамАЗ с прицепом.

В результате пострадал водитель легковушки и его 19-летняя пассажирка, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.