Два человека пострадали в аварии с КамАЗом на Кубани
Краснодарский край Валерия Дульская
В Выселковском районе 30 января два человека пострадали в ДТП с участием КамАЗа
ДТП произошло около 13:00 на трассе станица Журавская — Тихорецк. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречку и врезался в КамАЗ с прицепом.
В результате пострадал водитель легковушки и его 19-летняя пассажирка, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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