Россияне с 31 января смогут узнать свой кредитный рейтинг

Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг, наличие просрочек и уровень долговой нагрузки на портале госуслуг

В России 31 января вступили в силу поправки к закону «О кредитных историях», предусматривающие, что вместе с отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный рейтинг в баллах. Чем выше балл, тем ниже уровень риска, передает RT.

Такой отчет россияне смогут получить бесплатно дважды в год: один раз в бумажном виде и один — в эклектронном. Кроме того, документ можно запросить через дистанционные каналы — личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации.