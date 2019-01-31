Россияне с 31 января смогут узнать свой кредитный рейтинг
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг, наличие просрочек и уровень долговой нагрузки на портале госуслуг
В России 31 января вступили в силу поправки к закону «О кредитных историях», предусматривающие, что вместе с отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный рейтинг в баллах. Чем выше балл, тем ниже уровень риска, передает RT.
Такой отчет россияне смогут получить бесплатно дважды в год: один раз в бумажном виде и один — в эклектронном. Кроме того, документ можно запросить через дистанционные каналы — личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации.
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По словам сотрудника Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николая Мясникова, возможность видеть свой рейтинг повысит финансовую грамотность и ответсвенность заемщиков.
Высокий кредитный рейтинг получили 78% россиян, то есть 61 млн человек. Средним рейтингом обладают 9% жителей страны, еще у 13% людей низкий рейтинг, пишет РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года стало известно, что с 2019 года у граждан России появятся кредитные рейтинги.
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