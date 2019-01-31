Два жителя Ставрополя сгорели во время пожара в дачном домике

Ставропольский край

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На хуторе Молочном в Ставрополе 31 января произошел пожар в частном доме

ЧП произошло в садовом некоммерческом товариществе «Автомобилист». Пожар начался в 5:27. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщает «Свое ТВ» со ссылкой на официального представителя ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева.

На месте пожара нашли тела двух человек. Их личности устанавливают.

В тушении были задействованы 13 спасателей и пять машин.

МЧС Пожары Ставрополь
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