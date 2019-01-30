В Динском районе в ДТП с трактором пострадали два человека
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Динском районе 30 января произошла авария с участием трактора и легковушки
ДТП случилось около 10:00 на трассе станица Динская — Агроном.
«По предварительным данным, водитель трактора поворачивал налево и не уступил автомобилю Lada Vesta», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Информация уточняется. По факту ДТП проводят проверку.
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