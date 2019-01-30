В Динском районе в ДТП с трактором пострадали два человека

В Динском районе 30 января произошла авария с участием трактора и легковушки

ДТП случилось около 10:00 на трассе станица Динская — Агроном. «По предварительным данным, водитель трактора поворачивал налево и не уступил автомобилю Lada Vesta», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

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