В Динском районе в ДТП с трактором пострадали два человека

Краснодарский край

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В Динском районе 30 января произошла авария с участием трактора и легковушки

ДТП случилось около 10:00 на трассе станица Динская — Агроном.

«По предварительным данным, водитель трактора поворачивал налево и не уступил автомобилю Lada Vesta», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

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В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Информация уточняется. По факту ДТП проводят проверку.

Динской район ДТП
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