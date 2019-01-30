В ингушской Сунже избрали нового мэра

Главой ингушской Сунжи 29 января назначили Магомета Албакова

Такое решение 29 января приняли депутаты городского совета, сообщается на странице администрации Сунжи в инстаграме.

На должность мэра претендовали три кандидата: Рашид Евлоев, Магомет Албаков и Зелимхан Тумгоев. С 29 декабря 2018 года Албаков занимал пост временно исполняющего обязанности главы Сунжи, сообщил «Кавказский узел».

До этого времени мэром города был Тимур Цичоев. В конце декабря он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение глава города принял после того, как на него завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, чиновник незаконно перечислил из городского бюджета 24 млн рублей на счет «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа». Таким образом Цичоев хотел погасить долг МУП «Сунжа-Водоканал», сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии.