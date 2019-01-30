В ингушской Сунже избрали нового мэра
Главой ингушской Сунжи 29 января назначили Магомета Албакова
Такое решение 29 января приняли депутаты городского совета, сообщается на странице администрации Сунжи в инстаграме.
На должность мэра претендовали три кандидата: Рашид Евлоев, Магомет Албаков и Зелимхан Тумгоев. С 29 декабря 2018 года Албаков занимал пост временно исполняющего обязанности главы Сунжи, сообщил «Кавказский узел».
До этого времени мэром города был Тимур Цичоев. В конце декабря он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение глава города принял после того, как на него завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
По версии следствия, чиновник незаконно перечислил из городского бюджета 24 млн рублей на счет «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа». Таким образом Цичоев хотел погасить долг МУП «Сунжа-Водоканал», сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии.
Сунжа имеет статус города с 2016 года. Ранее это была станица Орджоникидзевская. Город является административным центром Сунженского района Ингушетии.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Ингушетии подал в отставку глава приграничного с Чечней района.
Кто такой Магомет Албаков
Магомету Албакову 52 года. С 2011 по 2012 был председателем контрольно-ревизионного управления, с 2012 по 2015 занимал должность замглавы района — зампредседателя Сунженского районного совета второго созыва. С 2016 по 2017 год возглавлял ГУП «Ингушводоканал», а также был депутатом Сунженского районного совета депутатов.
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