В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали два рейса

Краснодарский край

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В международном аэропорту Краснодара утром 30 января задержали два авиарейса из-за погодных условий

По данным на 8:00, на прилет и вылет в краснодарском аэропорту задержано два рейса. Причиной задержек стал туман в районе аэропорта.

Один самолет из Москвы находится на запасном аэродроме в Сочи, позже ожидается прибытие в Краснодар рейса из Ташкента, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе краснодарского аэропорта.

По данным онлайн-табло, задержано три рейса из Москвы, один из Ташкента, также отменен самолет из Москвы.

Как сообщали Юга.ру, синоптики прогнозируют утром 30 января в Краснодаре туман и местами гололед.

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