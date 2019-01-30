В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали два рейса
В международном аэропорту Краснодара утром 30 января задержали два авиарейса из-за погодных условий
По данным на 8:00, на прилет и вылет в краснодарском аэропорту задержано два рейса. Причиной задержек стал туман в районе аэропорта.
Один самолет из Москвы находится на запасном аэродроме в Сочи, позже ожидается прибытие в Краснодар рейса из Ташкента, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе краснодарского аэропорта.
По данным онлайн-табло, задержано три рейса из Москвы, один из Ташкента, также отменен самолет из Москвы.
Как сообщали Юга.ру, синоптики прогнозируют утром 30 января в Краснодаре туман и местами гололед.
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