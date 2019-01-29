Один человек погиб в ДТП с участием пассажирской «Газели» в Карачаево-Черкесии
На трассе Лермонтов — Черкесск в Карачаево-Черкесии произошло ДТП в участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля
«Газель» и Lifan Solano столкнулись около 16:00 29 января на выезде из Черкесска в сторону Пятигорска.
«По предварительной информации, водитель Lifan Solano не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью", следовавшей по маршруту Черкесск — Кавказский — Ударный», — цитирует источник в республиканском МВД «Интерфакс».
От полученных травм скончался водитель иномарки. Шесть пассажиров маршрутки обратились к медикам за помощью. Всего в «Газели» ехало 10 человек.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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