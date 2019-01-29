В Сочи сменился глава управления социальной политики

В мэрии Сочи управление социальной политики возглавил бывший заместитель департамента муниципальной службы и кадровой политики Александр Митников

«Социальная политика — это самое важное в деятельности любой администрации. Эта работа для человека, который любит людей», — сказал Пахомов.

Кто такой Александр Митников

В 2003 году Митников окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция». С 2005 по 2008 год работал в должности заместителя главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе в Красноармейской центральной больнице.

В администрации Сочи Митников работает с 2008 года, занимал различные должности муниципальной службы: от начальника отдела кадрово-правовой работы управления здравоохранения до заместителя директора департамента муниципальной службы и кадровой политики.