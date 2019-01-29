Житель Таганрога из тюрьмы заказал убийство свидетеля по своему делу

Ростовская область

Распечатать

На Дону 39-летнего жителя Таганрога заподозрили в попытке организовать заказное убийство

По версии следствия, осужденный за совершение особо тяжких преступлений попытался из тюрьмы организовать убийство свидетеля, который выступал по его делу. Мужчина предложил жителю Ростова-на-Дону совершить преступление за 400 тыс. рублей. Убийство должно было выглядеть как несчастный случай.

Сначала ростовчанин согласился, но осознав возможные последствия, обратился в полицию. Убийство инсценировали и нашли его организатора, сообщила 29 января пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по ст. 33 ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на организацию к приготовлению убийства).

Ростов-на-Дону Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Единственным участником конкурса на пост председателя Краснодарского краевого суда стал глава Белгородского облсуда
«Российская ЛГБТ-сеть» потребовала у СК проверить информацию о новой волне преследований геев в Чечне
В Тбилисской открыли краеведческий музей
В Адыгее старейшины занялись возрождением адыгского наездничества
Нурмагомедова наказали дисквалификацией и штрафом в полмиллиона долларов за драку после боя с Макгрегором
В Краснодаре общественники пожаловались на рубку деревьев на улице Россинского. Оказалось, что это законно

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале