Житель Таганрога из тюрьмы заказал убийство свидетеля по своему делу

На Дону 39-летнего жителя Таганрога заподозрили в попытке организовать заказное убийство

По версии следствия, осужденный за совершение особо тяжких преступлений попытался из тюрьмы организовать убийство свидетеля, который выступал по его делу. Мужчина предложил жителю Ростова-на-Дону совершить преступление за 400 тыс. рублей. Убийство должно было выглядеть как несчастный случай.

Сначала ростовчанин согласился, но осознав возможные последствия, обратился в полицию. Убийство инсценировали и нашли его организатора, сообщила 29 января пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по ст. 33 ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на организацию к приготовлению убийства).