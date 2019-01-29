Житель Ростова молотком убил бывшую жену и закопал тело в пригороде

В Ростове-на-Дону 36-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве бывшей супруги

25 января житель Ростова сообщил в полицию о пропаже своей 34-летней дочери. Выяснилось, что вечером 24 января женщина после работы уехала на машине со своим бывшим мужем и пропала.

По факту исчезновения местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Позже следователи установили причастность бывшего мужа женщины к ее исчезновению и убийству.

По версии следствия, в автомобиле мужчина несколько раз ударил бывшую жену молотком по голове, после этого перевез ее тело в багажнике за пределы города и закопал.

Знакомый злоумышленника помог ему скрыть преступление. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РФ (Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Бывшего супруга погибшей задержали и предъявили ему обвинение в убийстве, совершенное из личных неприязненных отношений. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным Donnews, задержанный является членом Адвокатской палаты Ростовской области, он убил свою сожительницу, которая раньше была его супругой. Всего ростовчанин был женат четыре раза, в каждом браке у него родился ребенок. В 2010 году без вести пропала и первая жена адвоката. Ее до сих пор не нашли.