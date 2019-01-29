В Сочи мужчина украл мобильные телефоны на 1,5 млн рублей

В Сочи полицейские задержали мужчину, которого подозревают в кражах мобильных телефонов на 1,5 млн рублей

В дежурную часть полиции Лазаревского района обратилась управляющая магазином электроники. Она рассказала, что утром не нашла на витрине мобильные телефоны. Ущерб превысил 530 тыс. рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник попал внутрь магазина, сломав дверной замок. Они изучили записи камер видеонаблюдения и сняли отпечатки пальцев рук.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя. Выяснилось, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Ущерб превысил 1 млн рублей.

Полицейские нашли часть похищенных телефонов и вернули владельцам.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.