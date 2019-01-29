В Ростове будут судить бизнесмена за пожар на рынке «Темерник»

В Ростове перед судом предстанет бизнесмен, которого обвиняют в причастности к пожару на рынке «Темерник» (Восточный)

В октябре 2017 года предприниматель, находясь на верхней контейнерной площадке рынка «Восточный» с еще одним мужчиной (в отношении него дело выделили в отдельное производство), при сварочных работах нарушили правила пожарной безопасности. В результате загорелись вещи, которые находились в контейнере.

После этого огонь распространился на соседние торговые контейнеры. Площадь возгорания составила 11 тыс. кв. метров. Пожар уничтожил и повредил имущество фирмы и 270 человек на сумму 500 млн рублей, сообщила 28 января пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Мужчина признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В ходе расследования был наложен арест на земельный участок и квартиру обвиняемого.

Дело направили мировому судье судебного участка № 1 Первомайского судебного района Ростова-на-Дону.

Как писали Юга.ру, в Ростове вечером 8 октября 2017 года загорелся торговый павильон на рынке по улице Лелюшенко 19/4. Полностью огонь удалось потушить 9 октября. При пожаре никто не пострадал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.