Под Кореновском водителя КамАЗа в ДТП с грузовиком зажало в кабине

Под Кореновском на трассе М4 «Дон» 28 января произошла авария с участием двух грузовиков, в которой пострадал один человек

ДТП случилось на 1275-м км трассы М4 «Дон». КамАЗ столкнулся с впереди идущей фурой Daewoo Ultra, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС». За рулем КамАЗа был 35-летний житель Ростовской области. Он оказался зажатым в кабине. Спасатели с помощью световой башни осмотрели место ДТП, а затем, используя гидравлический инструмент, освободили зажатого водителя и передали специалистам скорой помощи.