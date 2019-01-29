Под Кореновском водителя КамАЗа в ДТП с грузовиком зажало в кабине
Краснодарский край Оксана Васильченко
Под Кореновском на трассе М4 «Дон» 28 января произошла авария с участием двух грузовиков, в которой пострадал один человек
ДТП случилось на 1275-м км трассы М4 «Дон». КамАЗ столкнулся с впереди идущей фурой Daewoo Ultra, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
За рулем КамАЗа был 35-летний житель Ростовской области. Он оказался зажатым в кабине.
Спасатели с помощью световой башни осмотрели место ДТП, а затем, используя гидравлический инструмент, освободили зажатого водителя и передали специалистам скорой помощи.
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