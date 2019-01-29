Один человек пострадал при пожаре в поселке Знаменском

Краснодарский край

Распечатать

В частном доме в поселке Знаменском 28 января произошел пожар, в котором пострадал один человек

Заявка о возгорании жилого дома на улице Приозерной поступила спасателям в 18:02. Загорелся второй этаж и кровля на площади 80 кв. метров. Пожар потушили в 20:29. К работам привлекались 13 человек и 3 машины.

В результате пожара один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Краснодар МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минюст предложил разрешить чиновникам брать взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы»
В Сочи мужчина украл мобильные телефоны на 1,5 млн рублей
В Краснодаре будут судить водителя, который разогнался на Ростовском шоссе до 213 км/ч и устроил смертельное ДТП
Центробанк предложил ввести ипотечные каникулы
Вице-мэр Краснодара Лузинов ушел в отставку
Неизвестные обстреляли пост МВД в Чечне и ранили двух полицейских. Позже одного из стрелявших нашли мертвым

Лента новостей

Статьи

Новая еда в Краснодаре: севиче, индийские десерты и еще 5 блюд

Первышов пообещал подготовить генплан Краснодара до конца года

Новый генплан Краснодара планируется получить у разработчика к концу 2018 года

Статьи

«Оно 2», «Звездные войны: Эпизод 9», «Джокер»

И еще 14 самых ожидаемых премьер 2019 года

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале