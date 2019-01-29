Один человек пострадал при пожаре в поселке Знаменском

В частном доме в поселке Знаменском 28 января произошел пожар, в котором пострадал один человек

Заявка о возгорании жилого дома на улице Приозерной поступила спасателям в 18:02. Загорелся второй этаж и кровля на площади 80 кв. метров. Пожар потушили в 20:29. К работам привлекались 13 человек и 3 машины.

В результате пожара один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.