Один человек пострадал при пожаре в поселке Знаменском
Краснодарский край Валерия Дульская
В частном доме в поселке Знаменском 28 января произошел пожар, в котором пострадал один человек
Заявка о возгорании жилого дома на улице Приозерной поступила спасателям в 18:02. Загорелся второй этаж и кровля на площади 80 кв. метров. Пожар потушили в 20:29. К работам привлекались 13 человек и 3 машины.
В результате пожара один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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