В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

Краснодарский край

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В Краснодаре проводится проверка по факту смерти мужчины под колесами поезда 26 января

Авария произошла на 1608-м км разъезда «Витаминный» Северо-Кавказской железной дороги около 21:00.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что 59-летний мужчина хотел перебежать пути перед пассажирским поездом Ростов — Туапсе. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший получил смертельные травмы.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.

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