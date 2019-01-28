В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

В Краснодаре проводится проверка по факту смерти мужчины под колесами поезда 26 января

Авария произошла на 1608-м км разъезда «Витаминный» Северо-Кавказской железной дороги около 21:00. В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что 59-летний мужчина хотел перебежать пути перед пассажирским поездом Ростов — Туапсе. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший получил смертельные травмы. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.