В Краснодаре водитель Infiniti врезался в дерево и сбежал, оставив в машине пассажирок

В Краснодаре ночью 27 января водитель автомобиля врезался в дерево и скрылся в места аварии

Авария произошла около 3:00 на улице Героев-Разведчиков. По предварительным данным, водитель Infiniti превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машину отбросило на пешеходное ограждение и она врезалась в дерево.

В результате пострадали две 19-летние девушки, которые в момент аварии были в машине. Их доставили в больницу.

Водитель скрылся в места ДТП, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливаются, водителя ищет полиция.