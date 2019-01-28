В Екатеринбурге нашли школьницу из Краснодара, которая собиралась навестить друзей в Красноярске

Полицейские нашли в Екатеринбурге пропавшую школьницу из Краснодара, когда она ждала стыковочный рейс в Красноярск

В дежурной части краснодарского аэропорта получили информацию о 16-летней девушке, которая ушла из дома. Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли подростка в аэропорту Екатеринбурга. Там школьница ждала рейс в Красноярск.

Девушка пояснила, что раньше она жила в Красноярске и хотела сама навестить родственников и друзей. Она не предупредила родителей, потому что знала, что они не отпустят ее одну. Школьницу вернули в Краснодар и передали родителям.

Проводится проверка, сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России по Краснодарскому краю.