В Екатеринбурге нашли школьницу из Краснодара, которая собиралась навестить друзей в Красноярске

Краснодарский край

Распечатать

Полицейские нашли в Екатеринбурге пропавшую школьницу из Краснодара, когда она ждала стыковочный рейс в Красноярск

В дежурной части краснодарского аэропорта получили информацию о 16-летней девушке, которая ушла из дома. Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли подростка в аэропорту Екатеринбурга. Там школьница ждала рейс в Красноярск.

Девушка пояснила, что раньше она жила в Красноярске и хотела сама навестить родственников и друзей. Она не предупредила родителей, потому что знала, что они не отпустят ее одну. Школьницу вернули в Краснодар и передали родителям.

Проводится проверка, сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Дети Полиция Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из застрявшей в снегу машины эвакуировали шесть человек
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Дагестане
На Дону трех парней будут судить за контрабанду наркотиков из Китая
В Белой Глине пьяный водитель насмерть сбил 16-летнего подростка и скрылся
В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину
В Краснодаре экс-застройщика ЖК «Кларисса» будут судить за мошенничество

Лента новостей

Статьи

«Оно 2», «Звездные войны: Эпизод 9», «Джокер»

И еще 14 самых ожидаемых премьер 2019 года

В Краснодаре экс-застройщика ЖК «Кларисса» будут судить за мошенничество

Статьи

Концерт рэпера GONE.Fludd, вечер памяти Владимира Высоцкого

И другие события Краснодара с 28 января по 3 февраля

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале